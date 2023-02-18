Kilis’te silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Kilis’te, akaryakıt istasyonundan çıkan araca ateş açılması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, petrol istasyonundan akaryakıt alarak çıkış yapan Mehmet Şahin yönetimindeki 46 KP 443 plakalı araca kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfek ile saldırı düzenlendi. Saldırıda başından vurulan Mehmet Şahin ağır yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Mehmet Şahin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.