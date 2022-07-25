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Kilis’te silahlı kavga: 3 yaralı

Kilis’te, 2 grup arasında tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada pompalı tüfeğin de kullanılması sonucu 3 kişi yaralandı.

Asayiş 25.07.2022, 01:39
Kilis’te silahlı kavga: 3 yaralı

Kilis’te, 2 grup arasında tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada pompalı tüfeğin de kullanılması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çaylak Mahallesi Hulkdede Sokak üzerinde aralarında daha önceden husumet bulunan 2 grup arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu pompalı tüfeğin de kullanılması sonucu yaralanan M.H.K., A.K. ve H.K. olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri polis tarafından kordon altına alındı. Polis, olaya karışanların kimliğinin belirlenmesi ve gözaltına alınması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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