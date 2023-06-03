Kilis’te silahlı kavga: 2 yaralı

Kilis’te iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahların konuştuğu kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Karaali Mahallesi, Çağlayan Sokak’ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olaya karışan Emrah B. isimli şüphelinin silahından çıkan mermi, Muhammet T.’ye isabet ederken, seken mermilerden yabancı uyruklu Ali H. de yaralandı. Yaralılar Muhammet T. ve Ali H., ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olay yerinde bulunan ve kimliği tespit edilemeyen bir şüphelinin de yakalanması için Kilis İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi.