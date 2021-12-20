Kilis’te şiddetli yağış nedeniyle tavan çöktü

Kilis’te şiddetli yağış nedeniyle bir evin tavanı çöktü. Şans eseri ölen yada yaralanın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Merkeze bağlı Uzunlu köyünde Mehmet Şahin’e ait evin topraktan oluşan tavanı çökmesi sonucu büyük hasar meydana geldi. Evin tavanın çökmesinden sonra olay yerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldı. Evin tavanın çökmesi sırasında evde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Evi çöken Mehmet Şahin, Evinin tavanının çöktüğünü, o esnada evde olmadıklarını, devlet yetkililerinden yardım beklediklerini ifade etti.