Kilis’te PKK/YPG’li terörist tutuklandı

Çorum’da ikamet eden yabancı uyruklu PKK/YPG’li terörist, jandarma tarafından yakalanarak getirildiği Kilis’te tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2014-2016 yılları arasında Suriye’de Cerablus, Afrin bölgelerinde PKK/YPG silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösteren, daha sonra yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yapan yabancı uyruklu şahsın Çorum’da ikamet ettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri Çorum’da düzenlediği operasyonda yakaladığı yabancı uyruklu kişiyi Kilis’e getirdi. İl Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan şüpheli, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.