Kilis’te otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Kilis’te, virajı alamayan otomobilin şarampole uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis-Gaziantep karayolu 20’inci kilometresinde A.B.Ö (Abdullah Birol Özçelik) yönetimindeki 27 ABL 818 plakalı otomobil, virajı alamayarak, şarampolü uçtu. Kazada otomobil sürücüsü A.B.Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ş.Ö. (Şenay Özçelik) ile A.Ö. (Alparslan Özçelik) yaralandı. Yaralılar ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

(MAD-Y)