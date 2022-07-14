Kilis’te otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Kilis’te virajı alamayan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis-Gaziantep karayolu 20’inci kilometresinde A.B.Ö. yönetimindeki 27 ABL 818 plakalı otomobil, virajı alamayarak şarampolü uçtu. Kazada otomobil sürücüsü A.B.Ö. ile Ş.Ö. ve A.Ö. yaralandı. Yaralılar ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.