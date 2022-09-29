Kilis’te otomobil çöp toplayıcısına çarptı: 1 ölü

Kilis’te otomobil çek çek ile çöp toplayan kişiye çarparak ölümüne neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Nedim Ökmen Mahallesi Ali Metin Dirim Tekin Caddesi üzerinde seyir halinde olan H.S. (17) yönetimindeki 79 AAR 205 plakalı otomobil çek çek diye tabir edilen çöp toplama aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Ahmet Binni’ye (41) çarptı. Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Binni hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.