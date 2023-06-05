Kilis’te ölümlü trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı

Kilis’te 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Kilis-Gaziantep karayolu Oylum Kavşağı’nda dün meydana gelen kazada Y.Ö. idaresindeki motosiklet ile M.Ç. idaresindeki otomobil çarpışmıştı. Kazada motosiklette bulunan Meral Özyağlı hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan S.Ö. ve E.Ö yaralanmıştı. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi. Yaralıların tedavisi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinde devam ediyor.