Kilis’te öldürülen anne ve kızın katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Kilis’te ölü bulunan anne ve kızın katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Merkez ilçeye bağlı Topdağı (Kefiz) köyünde dün hayvan otlatan bir çoban, yol kenarındaki arazide 100 metre arayla hareketsiz yatan 2 kadını görünce durumu jandarma ekiplerine bildirmiş, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları titiz çalışma sonucu olayın faili Suriye uyruklu Ş.H.S.’yi (30) Gaziantep’te düzenlediği operasyonla yakalamıştı. Ölenlerin ise Suriye uyruklu 50 yaşındaki Nura Hac Süleyman ile 13 yaşındaki kızı Riham Ali Elmuhammed olduğu belirlenmişti.

Suçunu itiraf etti

Kilis’e getirilen ve jandarmada çapraz sorguya alınan Ş.H.S. suçunu itiraf etti. Geniş güvenlik önlemleri altında Ş.H.S. adliyeye sevk edildi. Bıçaklanarak öldürülen anne ve kızının cenazelerinin ise yarın akrabaları tarafından teslim alınması bekleniyor.