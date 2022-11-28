Kilis’te mülteci operasyonu: 2 organizatör gözaltına alındı

Kilis’te polis Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla gelen 9 mülteciyi düzenlenen operasyonla yakaladı. 2 organizatör gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ekrem Çetin Mahallesi Taşkınlar sokak üzerinde bir ikamete yabancı uyruklu kişilerin olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla gelen kadınlarında içerisinde bulunduğu 9 yabancı uyruklu mülteciyi yakaladı. 2 organizatör gözaltına polis tarafından gözaltına alındı.

(MAD-SD-