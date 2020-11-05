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Kilis’te mahkeme yeni hastane yapımını durdurdu

AK PARTİ KİLİS İL BAŞKANI MEHMET MURAT KARATAŞ, YAPTIĞI AÇIKLAMADA, YENİ DEVLET HASTANESİ İLE İLGİLİ GAZİANTEP 3. İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN KARARI DOĞRU BULMADIKLARINI

Asayiş 05.11.2020, 10:42
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Kilis’te mahkeme yeni hastane yapımını durdurdu

Kilis’te AB desteği ile Sağlık Bakanlığı tarafından inşaatı yapılan yeni hastane binasının tarım arazisine yapıldığı gerekçesiyle Gaziantep 3. İdare Mahkemesi tarafından inşaatın durdurulması kararı verildi. Yaklaşık yüzde 90’ı tamamlanan hastane inşaatının devam etmesi için mahkemeye itiraz edilerek, konu üst mahkemeye taşındı.

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, yaptığı açıklamada Avrupa Birliği fonu desteği ile Sağlık Bakanlığı tarafından kentte inşa çalışmasına başlanılan ve büyük oranda bitirilen Yeni Devlet Hastanesi’nin yapmının durdurulması için aziantep 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararı doğru olmadığını ifade etti. Sağlık Bakanlığı tarafından karara itiraz edilerek, konunun üst mahkemeye taşındığını da belirten Karataş, "Söz konusu karara karşı resmi merciler tarafından itiraz yoluna gidilmiş olup, Mahkemenin yasaya aykırı olarak vermiş olduğu bu yanlış kararın bir üst mahkeme tarafından bir an önce düzeltileceğine inanıyoruz. Devlet Hastanesinin yeri, herhangi bir siyasi makam tarafından tespit edilmemiştir. Konunun uzmanları olan resmi merciler tarafından, şehir merkezine yakınlığı, arazinin eğim durumu, ulaşım kolaylığı ve en önemlisi de mülkiyetin kamuya ait oluşu gibi kriterler dikkate alınarak yeni hastanenin söz konusu araziye yapılmasına karar verilmiştir. Yürütmenin durdurulması kararına karşı duyarlılık göstererek açıklama yayınlayan tüm Kilis sevdalılarına teşekkür ediyoruz. Ancak bir kısım açıklamaların içinde rant için söz konusu yerin tercih edildiği yönünde iftira içerikli beyanlar mevcuttur. Bu açıklamaları yapanlara çağrıda bulunuyoruz. Lütfen bildiğiniz birşey varsa açıklayın. Tüm kamuoyu bundan rant sağlayanları öğrensin. Aksi halde insanlara iftira etmiş olursunuz ki; bu çok çirkin bir şeydir. İçinden geçtiğimiz ve hastaneye en çok ihtiyaç duyulan bu zorlu süreçte birlik olmamız ve memleketimize yapılan hizmeti durdurmaya çalışan kötü niyetli kişilere ortak tavır almamız gerekir. Yüzde 90 oranında tamamlanmış ve hizmete açmak için zamanla yarıştığımız hastanenin yapımını durdurmaya çalışanların nasıl bir zihniyet ve karaktere sahip olduğunu kamuoyunun takdirlerine arz ediyorum” ifadesine ver verdi.

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