Kilis’te kamyonet kundaklayan şahıs yakalandı

Kilis’te bir kişi, kamyonet kundakladığı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Bahçeli Sokak’ta bulunan 46 KJ 863 plakalı kamyonet, gece saatlerinde kundaklandı. Yangın, kamyonetin yandığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kamyoneti kundaklayan kişinin M.Ö. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, şüpheli M.Ö.’yü Deveciler Mahallesi Sefali Çıkmazı’nda yakalayarak emniyete götürdü.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.