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Kilis’te kaçak sigara operasyonu

Kilis’te jandarma bir araçta yaptığı aramada, 750 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Asayiş 09.12.2022, 09:13
Kilis’te kaçak sigara operasyonu

Kilis’te jandarma bir araçta yaptığı aramada, 750 paket kaçak sigara ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis-Gaziantep Karayolunda B.Ö. yönetimindeki aracı durdurdu. Aracın bagaj bölümünde yapılan aramada, 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan B.Ö.’nin işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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