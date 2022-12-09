Son Dakika
Kilis’te kaçak sigara operasyonu
Kilis’te jandarma bir araçta yaptığı aramada, 750 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Asayiş 09.12.2022, 09:13
Kilis’te jandarma bir araçta yaptığı aramada, 750 paket kaçak sigara ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis-Gaziantep Karayolunda B.Ö. yönetimindeki aracı durdurdu. Aracın bagaj bölümünde yapılan aramada, 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan B.Ö.’nin işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.