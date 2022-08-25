Kilis’te inşaattan düşen işçi yaralandı

Kilis’te, çalıştığı inşaatın birinci katından düşen 14 yaşındaki çocuk işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bir inşaatın birinci katında çalışırken dengesini kaybedip zemine düşen 14 yaşındaki V.K., olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. V.K’nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.