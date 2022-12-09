Kilis’te göçmen kaçakçılığında 1 tutuklama

Kilis’in Elbeyli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Elbeyli ilçesine bağlı Alahan köyünde durdurulan üç araçta 4 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen M.E. ve A.H. yakalandı. Olayda 2 cep telefonu ve bin 500 TL ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden A.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken. M.E. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Yakalanan 4 göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.