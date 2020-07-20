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Kilis’te göçmen kaçakçılığı
İLLEGAL YOLLARLA SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE GELEN 10 YABANCI UYRUKLU KİŞİ YAKALANDI.
Asayiş 20.07.2020, 10:23
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Kilis’te polis 3 ayrı operasyonda, illegal yollarla Suriye’den Türkiye’ye gelen 10 yabancı uyruklu kişiyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ebulüle Mahallesi, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi ile Necmettin Erbakan Mahallesi’nde düzenlediği operasyonda, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla gelen 10 yabancı uyruklu kişiyi yakaladı. Yabancı uyruklu kişiler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, M.C.A., Ö.G., Ö.Ş. ile M.F.M. göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.
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