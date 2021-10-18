banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Motorine 23 kuruş daha zam geliyor
Motorine 23 kuruş daha zam geliyor
Elon Musk favori ''coin''ini paylaştı
Elon Musk favori ''coin''ini paylaştı
4 yıl önce başladı, hala tamamlanmadı
4 yıl önce başladı, hala tamamlanmadı

Kilis’te faciadan dönüldü: 3 askeri personel yaralandı

Kilis’te, briket yüklü tırın üzerindeki briketlerin askeri personeli taşıyan midibüsün üzerine düşmesi sonucu 3 askeri personel yaralandı.

Asayiş 18.10.2021, 15:02
Kilis’te faciadan dönüldü: 3 askeri personel yaralandı

Kilis’te, briket yüklü tırın üzerindeki briketlerin askeri personeli taşıyan midibüsün üzerine düşmesi sonucu 3 askeri personel yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis-İslahiye Karayolu Zamhalı Çeşmesi yakınlarında yabancı uyruklu H.K. yönetimindeki 27DB 207 plakalı briket yüklü tır seyir halindeyken, tırın üzerindeki briket, M.K. yönetimindeki askeri sivil personelin kullandığı 63 SB 292 midibüsün üzerine düştü. Kazada midibüs sürücüsü M.K. ile araçla bulunan askeri personel Ş.B. ile M.G. yaralandı. Bu esnada yoldan geçen O.B. yönetimindeki 23 HZ 866 plakalı otomobilin yere düşen briketlere çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan 3 askeri personel ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı askeri personeli taşıyan midibüsün Gülbaba Hudut taburundan il merkezine geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürülüyor.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2