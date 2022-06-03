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Kilis’te ev yangını: Yaralılar var

Kilis’te bir evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Asayiş 03.06.2022, 12:33
Kilis’te ev yangını: Yaralılar var

Kilis’te bir evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kilis’te, Çalık Camii yakınlarındaki 5 katlı binanın 3. katında bulunan bir dairenin balkonunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İlk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişinin yaralandığı öğrenilirken bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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