Kilis’te ev yangını çevredeki binaları tehdit ediyor

Kilis’te kağıt toplayıcılarının kaldığı eski evde çıkan yangın çevredeki binaları tehdit ediyor.

Şehitler Mahallesinde Kilis Valiliği yakınlarında kağıt toplayanların kaldığı öğrenilen metruk binada yangı çıktı. Binayı bir anda saran alevlerle birlikte yoğun duman yükseldi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından yangına müdahale ediyor. Çevredeki binalarda ve otelde çalışanlar bahçe hortumlarıyla yangına müdahale ederken, yangının çevredeki binalara ve evlere sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun müdahalede bulunuyor. Yangın bölgesine çıkan tüm yollar trafiğe kapatılırken., su tankerleri itfaiye araçlarına su takviyesi yapıyor.