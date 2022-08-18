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Kilis’te başıboş dolaşan Pitbull yakalanarak barınağa götürüldü
Kilis’te başı boş dolaşan sahipsiz Pitbull, barınağa götürüldü.
Asayiş 18.08.2022, 12:08
Kilis’te başı boş dolaşan sahipsiz Pitbull, barınağa götürüldü.
Cumhuriyet Caddesinde başı boş dolaşan ve yaralı olduğu bildirilen Pitbull köpeği gören vatandaşlar durumu Kilis Belediyesine bildirdi.
Sahibi olmayan ve Kilis’in en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesinde dolaşan Pitbull cinsi köpek, belediye yetkilileri tarafından yakalanarak, hayvan barınağına götürüldü. Yaralı olan Pitbull köpeğin tedavisine barınakta başlandığı bildirildi.