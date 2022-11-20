Kilis’te 5 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis’te illegal yollarla Suriye’den ülkeye giriş yapan 5 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis’in Elbeyli ilçesine bağlı Karacaağıl köyünde göçmen kaçakçılığı yapan şahısların bulunduğuna dair bilgiler üzerine operasyon düzenledi. Özel bir araçta göçmen kaçakçılığı yapan W.Y. ve A.A. isimli şüpheliler ile Suriye’den illegal yollarla gelen 5 kişi kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, W.Y ve A.A. sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.