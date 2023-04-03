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Kilis’te 40 düzensiz göçmen yakalandı
Kilis’in Elbeyli ilçesinde yurda kaçak yollarla giriş yapan 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Asayiş 03.04.2023, 22:09
Kilis’in Elbeyli ilçesinde yurda kaçak yollarla giriş yapan 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Elbeyli ilçesi sınır hattı bölgesinde icra edilen devriye faaliyetinde Karacurun köyü sınırları içerisinde 16 düzensiz göçmen yakalandı. Kalbursait, Uğurlar, Çıldıroba ve Çangallı köylerinde de arazide yaya olarak ilerleyen 24 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla A.K, M.D. ve M.Ş. de gözaltına alınırken, olayda kullanılan araçlara ve cep telefonlarına el konuldu.
Yakalanan Suriye uyruklu toplam 40 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.