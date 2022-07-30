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Kilis’te 4. kattan düşen işçi ağır yaralandı

Kilis’te, yabancı uyruklu işçi bir inşaatın 4’üncü katından düşerek ağır yaralandı.

Asayiş 30.07.2022, 11:46
Kilis’te 4. kattan düşen işçi ağır yaralandı

Kilis’te, yabancı uyruklu işçi bir inşaatın 4’üncü katından düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yavuzsultan Selim Mahallesi Yavuzsultan Selim Caddesi üzerinde bulunan inşaatın 4. katında çalışan yabancı uyruklu işçi dengesini kaybederek zemine çakıldı. Kimliği belirlenemeyen işçi olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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