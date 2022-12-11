Kilis’te 24 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis’te 24 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesi Kalbursait köyünde 4, Yağız köyü kırsalında ise 20 düzensiz göçmen yakaladı. Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla geldikleri belirlenen göçmenler Çobanbey Sınır Kapısı’ndan sınır dışı edilirken, organizatörlük yapan E.İ. ile T.H. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.