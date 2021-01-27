Kilis’te 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kilis’te iki otomobilin kavşağa hızlı ve kontrolsüz girmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ç.T. yönetimindeki 27 BIE 26 plakalı Jetta marka otomobil ile M.Ç. yönetimindeki 27 E 8999 plakalı Renault marka otomobilin Şeyh Mansur kavşağına hızlı ve kontrolsüz girmesi sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ç.T., otomobillerde bulunan Ş.T. ile G.Ç. yaralandı. Yaralılar Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.