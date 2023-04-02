Kilisede ayin sırasında rahip ile Ukraynalı asker arasında kavga

Ukrayna’nın Hmelnitski bölgesinde Moskova Patrikhanesi’ne bağlı bir kilisede pazar ayini sırasında Ukraynalı asker ile rahip arasında kavga çıktı.

Ukrayna’ya bağlı Hmelnitski bölgesindeki Moskova Patrikhanesi’ne bağlı bir kilisede pazar ayini sırasında kavga çıktı. Ukraynalı askerin ayin sırasında "Moskova Patrikhanesi’nin defolması için daha kaç adamı öldürmemiz gerekiyor" diye bağırdığı ve İncil’i yere atması sonrası rahibin askere saldırdığı iddia edildi. Kilisedeki cemaat ve diğer rahipler, kavgaya ilk başta müdahale etmezken, daha sonra Ukraynalı asker rahip tarafından yaka paça kiliseden dışarı çıkarıldı. Olay yerine çağırılan polis Ukraynalı askeri gözaltına aldı. Ukraynalı asker hakkında “provokasyon” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Bölge sakinleri olayın ardından saldırıya uğrayan Ukrayna asker için kilise önünde toplanarak rahibi protesto etti. Protestocular, "Kahrolsun Moskova’nın rahibi, Ukrayna’ya özgürlük" sloganları atarken, Ukrayna polisi de olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Hmelnitski Askeri Bölge Başkanı Sergey Tyurin, bölge sakinlerini itidalli olmaya davet etti.