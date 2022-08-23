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Kılıçlı gençler üzerinden provokasyon yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı

Eskişehir’de ellerinde kılıçlarla yürüyen 3 gencin videosuna, halkı provoke eden edici mesajlar atan sosyal medya hesapları hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Asayiş 23.08.2022, 21:04
Kılıçlı gençler üzerinden provokasyon yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı

Eskişehir’de ellerinde kılıçlarla yürüyen 3 gencin videosuna, halkı provoke eden edici mesajlar atan sosyal medya hesapları hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde bazı sosyal medya hesaplarında, ellerindeki kılıçlarla yolda yürüyen ve yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 3 şahsın videosu paylaşıldı. Paylaşımların gündem haline gelmesi ve asılsız iddiaların yaygınlaşması nedeniyle videodaki şahıslar hakkında araştırma yapıldı. Araştırmaların sonucunda videodaki şahısların film şirketi çalışanı oldukları ve ellerindeki kılıçların film sahnesinde kullanılan, kesici olmayan malzemeler olduğu açıklandı.

Bugün akşam saatlerinde ise, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan videoların altında halkı provoke edici mesajlar yayınlayan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

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