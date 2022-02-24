Kılıçla öldürülen gencin yakınları adalet istedi

Mersin’in Silifke ilçesinde geçen askere gitmek için sülüs evrakını alan 20 yaşındaki gencin çıkan kavgada kılıçla öldürülmesinin ardından olaya karışan tutuklu 8 kişinin yargılanmasına başlandı. Gencin yakınları Silifke Adliyesi önünde pankart açıp adalet istedi.

2021 yılı Mayıs ayında Silifke ilçesinde askere gitmek için sülüs evrakını alan 20 yaşındaki Hazar Tömbül’ün çıkan kavgada kılıçla öldürülmesi olayının ardından olaya karışan 8 kişi hakkında dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına Silifke Adliyesinde başlandı.

Hazar Tömbül’ün babası Mehmet Tömbül, anne Durdu Tömbül, kardeşleri Büşra Tömbül ve Aleyna Tömbül yakınları ile birlikte Silifke Adliyesi önüne gelerek pankart açtı. Adalet istediklerini belirten kalabalık grup bir süre adliye önünde ‘adalet istiyoruz’ şeklinde slogan attıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Silifke Adliyesinde başlanan ilk duruşmada müşteki ve sanıklar dinlenirken, mahkeme tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe attı.

Yeğeninin askere gidecekken kılıçla katledildiğini belirten Ali Şenel, “Adalet istiyoruz. Devlet yetkililerimiz sesimizi duysunlar. 20 yaşındaydı sülüsünü aldı askere gidecekti. Ancak toprağa verdik” dedi.

“Memlekette son zamanlarda kılıçla ve bıçakla insanlar öldürülüyor” diyen Burhan Erdem, “Lütfen kimseler öldürülmesin. Devlet büyüklerimizden yalnızca adalet istiyoruz” dedi.

Olay

2021 yılı Mayıs ayında Hazar Tömbül, akşam evinin bulunduğu sokakta önceden tartıştığı 13 kişinin saldırısına uğramış, çıkan kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden kılıçla bıçaklanan Tömbül’ün yakınları da kavgaya karışmıştı. Tömbül’ün ailesi de arbede sırasında yaralanmış, kanlar içerisinde yere yığılan Hazar Tömbül olay yerinde hayatını kaybetmişti. Polisin olay yerine gelmesi ile kavgaya karışan 13 kişi gözaltına alınmış, polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 8’i tutuklanmıştı.

Hazar Tömbül’ün öldürülme olayı saniye saniye güvenlik kamerasına yansımıştı.