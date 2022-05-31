Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’e 3 yıl 23 ay 30 gün hapis cezası

Ankara’nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesine katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün, 3 yıl 23 ay 30 gün hapis cezasına çarptırıldı.

2019 yılında Hakkari’de şehit düşen Piyade Er Yener Kırıkçı’nın cenazesine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Sarıgün’ün yumruklu saldırısına uğramıştı. Aynı gün yaşanan saldırı olaylarla ilgili 66 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı.

Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki gerçekleşen duruşmaya sanıklar ve avukatları ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve diğer müştekilerin avukatları katıldı. Duruşmayı bazı CHP milletvekilleri ve parti yöneticileri de takip etti.

Osman Sarıgün’e 3 yıl 23 ay 30 gün hapis cezası

Gerçekleştirilen duruşmanda Mahkeme Başkanı sanıkları dinledikten sonra hükmü açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün, ’basit yaralama’, ’kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ ve ’suç işlemeye tahrik’ suçlarından 3 yıl 23 ay 30 gün hapis cezasına çarptırıldı.