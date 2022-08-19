banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Muayeneye karanfille girdiler
Muayeneye karanfille girdiler

Kılıçdaroğlu’na eylem şoku

Tekirdağ’da maaşını az bulan Büyükşehir Belediyesi işçileri, üçüncü kez eylem yaparak ücretlerinin iyileştirilmesi talebinde bulundu. İşçiler, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tekirdağ Büyükşehir Belediye binasının açılışı için geleceği yolun güzergahında bekliyor.

Asayiş 19.08.2022, 14:53
Kılıçdaroğlu’na eylem şoku

Tekirdağ’da maaşını az bulan Büyükşehir Belediyesi işçileri, üçüncü kez eylem yaparak ücretlerinin iyileştirilmesi talebinde bulundu. İşçiler, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tekirdağ Büyükşehir Belediye binasının açılışı için geleceği yolun güzergahında bekliyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yeni binasının açılış töreni öncesi belediye binası önünde bir araya gelen belediye çalışanları, maaşlarının az olduğunu savunarak ücretlerinin iyileştirilmesi talebinde bulundu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin yeni binasının açılış törenine katılmak için kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bekleyen işçiler, bu taleplerini bir de Kılıçdaroğlu’na iletecek.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu