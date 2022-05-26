Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 100 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının, 17 Ağustos 2020 tarihinde bir gazeteye verdiği röportaj sırasında söylediği sözler nedeniyle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı 2 milyon lira değerindeki tazminat davasında karar çıktı. Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, davacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız ile davalı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik katıldı.

Kılıçdaroğlu’nun avukatının reddi hakim talebine ret

Mahkeme hakimi, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in celse arasında dilekçe vererek reddi hakim talebinde bulunduğunu tutanağa geçirdi. Bunun üzerine söz alan davacılar avukatı Ferah Yıldız, sözlü yargılamaya geçilmesi gerektiğini ve davalı vekilinin yazılı beyanlarını kabul etmediklerini söyledi. Davalı avukatı Celal Çelik, reddi hakim talebini tekrar ettiklerini söyleyerek duruşma hakiminin nesnel davranmadığını beyan etti. Talebi değerlendiren mahkeme, reddi hakim talebinin inandırıcı delil ve emareler sunulmadığı gerekçesiyle reddine hükmetti.

Davacı avukatı, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. Davalı avukatı ise, beyanlarını hazırlamak için süre istedi. Bir önceki celse sözlü yargılama aşamasına geçilerek taraflara usulüne uygun tebliğ yapıldığını belirten mahkeme, süre talebinin reddine karar verdi.

100 bin lira manevi tazminat kararı

Davayı karara bağlayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Mahkeme, davalı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 50 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan, Necmeddin Bilal Erdoğan, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Mustafa Erdoğan’a 10’ar bin lira olmak üzere toplamda 100 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.