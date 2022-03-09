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Kiev’e yakın bölgelerdeki sivil halk tahliye ediliyor
Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın bir mesafede bulunan Buça şehrinde halk tahliye ediliyor.
Asayiş 09.03.2022, 19:07 09.03.2022, 19:15
Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın bir mesafede bulunan Buça şehrinde halk tahliye ediliyor.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukraynalı sivillerin tahliyeleri sürüyor. Rus ordusunun kuşatması altındaki başkent Kiev’e yakın bir mesafede bulunan Buça şehrinde halk, şehir yönetiminin organize ettiği araçlarla güvenli bölgelere tahliye edildi.