Kiev’de yeni bir saldırı ihtimaline karşı tedirginlik sürüyor

Rus güçlerinin Ukrayna’nın Kiev ve çevresinden çekilmesine rağmen halk, yeni bir saldırı ihtimaline karşı tedbirli davranmaya devam ediyor.

Rusya’nın Ukrayna topraklarına başlattığı saldırılar aralıksız devam ederken, Rus güçlerinden temizlenen bölgelerde halk saldırı ihtimaline karşı tedbirli davranarak sokağa çıkmıyor. Rus askerlerinin çekildiği Kiev bölgesinde de sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen sokakların hala boş olması dikkat çekti.

Ukraynalı eski asker Vladimir Botishev, Ukrayna ordusunun çok iyi mücadele ettiğini belirterek, "Ben Rusya’nın agresif devlet olduğunu düşünüyorum. Ukrayna’nın yenmek zorunda olduğunu, Rus agresifliğinin sonunun geleceğini ve Rusya’da iktidarın değişeceğini düşünüyorum. Belki bir zaman sonra orada demokrasi olur. Ukraynalılar ülkeleri için canlarını vermeye hazırlar. Kiev’i hiçbir zaman alamayacaklar ve bu da Ukrayna’nın yeniden doğuşu olacak. Eski bir asker olarak söyleyebilirim ki, Rusya’nın elindeki teknik araçlar ve askerler yeterli olmayacak. Çünkü ordumuz iyi mücadele ediyor. Kayda değer teknik kayıpları olacak ve bu Rusya’nın en büyük hatası olacak" ifadelerini kullandı.