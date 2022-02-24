Kiev’de Ukrayna askeri uçağı düştü: 5 ölü

Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında düşen Ukrayna askeri uçağındaki 5 kişi hayatını kaybetti.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından bölgedeki hareketlilik devam ediyor. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, Kiev yakınlarında bir Ukrayna askeri uçağının düştüğü belirtildi. Yetkililer, uçakta bulunan 14 kişiden 5’inin hayatını kaybettiğini bildirdi.