Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bu akşamdan itibaren geçerli olacak sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ukrayna’daki Rusya saldırıları bugün de devam ederken, başkent Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko tarafından yapılan açıklamada, yasağın bu akşamdan itibaren başlayarak 17.00-08.00 saat aralığında uygulanacağı belirtildi. Klitschko, sokağa çıkma yasağının “başkentin daha etkili savunulması ve sakinlerin güvenliği” için alındığını ifade ederken, “Yasak boyunca sokağa çıkan her sivil düşman sabotaj ve keşif gruplarının üyesi sayılacak. Lütfen durumu anlayışla karşılayın ve dışarıya çıkmayın” dedi.

Sokağa çıkma yasağı, 28 Şubat sabahına kadar devam edecek.