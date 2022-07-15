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Kıbrıs gazisi komşusu tarafından darp edildi

Tekirdağ’da Kıbrıs gazisi, çıkan kavgada arazi komşusu tarafından darp edildi.

Asayiş 15.07.2022, 11:19
Kıbrıs gazisi komşusu tarafından darp edildi

Tekirdağ’da Kıbrıs gazisi, çıkan kavgada arazi komşusu tarafından darp edildi.

Saray ilçesi Kurtdere Mahallesi’nde yaşayan 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ali Aydın, iddiaya göre arazi komşusu N.Y. tarafından aralarında yaşanan tartışma sonrası demir yaba ile darp edildi. Aldığı darbeler sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve ezikler oluşan Aydın, Saray Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldı. Hastanedeki tedavisinin ardından Aydın, kendisini darp eden komşusu hakkında jandarmaya suç duyurusunda bulundu. Gazi Ali Aydın’ı darp ettiği öne sürülen N.Y. davet edildiği jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest kalırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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