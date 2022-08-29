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Keyif yapar gibi metro raylarına uzandı
Kadıköy metro durağında bir kişi, metronun raylarına uzandı. Raylarda keyif yapar gibi ellerini başının arkasına koyan şahsın rahatlığı pes dedirtti.
Asayiş 29.08.2022, 20:44 29.08.2022, 21:27
Olay, akşam saatlerinde Kadıköy metro durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi, duraktan metro raylarına atladı, keyif yapar gibi ellerini başının arkasına koydu ve raylara uzandı. Şahsın rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti. Güvenlik görevlileri psikolojik sorunları olan şahsı ikna ederken zor anlar yaşadı. Metro durağındaki vatandaşlar yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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