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Kestiklerin ağacın altında kalan iki kardeşten biri öldü
KARABÜK'ÜN YENİCE İLÇESİNDE ORMANDA ÇALIŞAN İKİ KARDEŞİN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ DE YARALANDI.
Asayiş 28.08.2020, 15:14
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Karabük’ün Yenice ilçesinde ormanda çalışan iki kardeşin üzerine ağaç devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Yenice Orman İşletmesine bağlı İncedere karataş bölgesinde ağaç kesimi yapan Orhan Akbıyık ve Hüseyin Akbıyık’ın üzerine ağaç devrildi. İki kardeş, kesilen ağacın altında kalarak sıkıştı.
Hüseyin Akbıyık kendi imkanları ile sıkıştığı yerden çıkararak durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde ağabey Orhan Akbıyık’ın öldüğünü belirlenirken, kardeşin tedavisi ayakta yapıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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