Kestiği ağaçla arkadaşının ölümüne sebep olan yabancı uyruklu işçi tutuklandı

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sırtköy Mahallesinde kesim sahasında kestiği ağacın Iraz Mehmet’in üzerine düşerek ölümüne sebep olan Afganistan uyruklu H.R., taksirle adam öldürmek suçundan tutuklandı. Olayla ilgili olarak adliyeye sevk edilen müteahhit N.A. savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, kesim saha sorumlusu A.D.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Yapılan araştırmalarda Afganistanlı orman işçilerinin kaçak çalıştırıldığı belirlenirken, çalıştıran firma hakkında kaçak yabancı işçi çalıştırmak suçundan ceza uygulanacağı bildirildi.

27 Mart Pazar günü Sırtköy Mahallesinde bulunan Kartallık Yangın Gözetleme kulesi yakınlarında orman kesim sahasında Afganistan uyruklu Iraz Mehmet’in üzerine düşen ağacın başına çarpması sonucu yaşamını yitirmesinin ardından Iraz Mehmet’in üzerine düşen ağacı kestiği belirlenen Afganistan uyruklu H.R., müteahhit firma yetkilisi N.A. ve kesim saha sorumlusu A.D.A. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Afganistan uyruklu H.R., taksirle adam öldürmek suçundan tutuklandı. Müteahhit firma yetkilisi N.A. savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, kesim saha sorumlusu A.D.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

“Yabancı uyruklu kaçak işçi çalıştırmaktan işlem”

Öte yandan, meydana gelen olayda yaşamını yitiren Afganistan uyruklu Iraz Mehmet ile taksirle ölüme neden olmak suçundan tutuklanan Afganistan uyruklu H.R.’nin kesim sahasında çalıştığına dair hiçbir kaydın bulunmadığı bildirildi. Yaşanan olayın ardından çalışma başlatıldığı ve gerekli yazışmaların ardından orman kesimini yapan firma hakkında kaçak yabancı işçi çalıştırmaktan idari para cezası uygulanacağı bildirildi.