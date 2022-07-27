Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde orman işçisi kestiği ağacın altında kalarak feci şekilde can verdi.

Olay Kurucaşile ilçesine bağlı Yaylacık mahallesinde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 47 yaşındaki orman işçisi Mustafa Top motorlu testere ile ağaç kesimi yaptığı sırada devrilen ağacın altında kaldı. Top’un olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Evli ve dört çocuk babası Top’un hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.