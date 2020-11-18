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Kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Bolu’da ormanlık alanda ağaç kesimi yapan 55 yaşındaki Rasim Seyit, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Asayiş 18.11.2020, 10:40 18.11.2020, 11:16
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Kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Bolu’da ormanlık alanda ağaç kesimi yapan 55 yaşındaki Rasim Seyit, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yedigöller Milli Parkı’na 5 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda ağaç kesimi yapan Rasim Seyit, kestiği bir ağacın devrilmesi sonucu altında kaldı. Seyit’in ağacın altında kaldığını gören arkadaşları durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede ağacın altında kalan 55 yaşındaki Rasim Seyit’in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından ağacın altından çıkarılan Seyit’in cesedi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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