Kestiği ağacın altında kalan adam hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Fındıklı Köyü Şıhlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 45 yaşındaki Yılmaz Kara evine yakın bir yerde kesmeye çalıştığı ağaç üzerine devrildi. Olayı fark eden köy sakinleri Kara’nın yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne de haber verildi. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan sağlık ekibi talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan olay üzerine Fındıklı Köyü’ne Jandarma ekipleri sevk edilirken, Cumhuriyet Savcısı da cenaze ve olay yerinde incelemede bulundu. Yapılan çalışmaların ardından Kara’nın cansız bedeni, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.