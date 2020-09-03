Kestiği ağaç üzerine devrilen işçi hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde bir orman işçisi, kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesine bağlı Bölükyazı köyü Elmalıçay mevkisinde orman kesiminde çalışan Mehmet Korkmaz (61), motorlu testere ile kestiği çam ağacının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Mehmet Korkmaz, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İki gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Korkmaz, yaşam mücadelesini kaybetti. Korkmaz, Hanönü ilçesine getirilerek Bölükyazı köyü Çay Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.