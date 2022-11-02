Kestel’de aranan zanlı kovalamaca ile yakalandı

Bursa’nın Kestel ilçesinde aranan ve şüpheli şahıslar gözaltına alınıyor. Uygulama esnasında polis ekiplerini görünce kaçan ve yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan zanlının 3 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

Olay Nizamettin Yavlak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ekiplerin, durumundan şüphelendikleri F.K. isimli şahıs dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan F.K’ nın pek çok suçtan arandığı ortaya çıktı.

Yapılan sorgulamada; şahsın hırsızlık, ruhsatsız silah veya mermileri satın alma ve bulundurma ve bilişim sistemleri bozma- yok etme suçlarından aranma kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca 3 farklı gasp olayı ile 1 güveni kötüye kullanma olayının firari şüphelisi olduğu tespit edilen zanlının üzerinde 6 farklı kişiye ait kimlik belgesi bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F. K çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.