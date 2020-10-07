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Kestane toplamaya gittiği dağda kayboldu

ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE DÜN ORMANLIK ALANA KESTANE TOPLAMAYA GİDEN VATANDAŞ KAYBOLDU. ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI.

Asayiş 07.10.2020, 16:23
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Kestane toplamaya gittiği dağda kayboldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde dün ormanlık alana kestane toplamaya giden vatandaş kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İlçenin Perşembe beldesi Hacıosmanlar köyünde yaşayan Rahmi Gegekoğlu, dün kestane toplamaya gittiği ormanlık alanda kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine jandarma ile AFAD ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı. Köy halkının da yardımı ile geniş çaplı arama çalışmaları devam ediyor.

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