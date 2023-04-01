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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı
KIRKLARELİ'NDE KESİNLEŞMİŞ 10 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN O.O. İLE 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI OLAN V. Ç. YAKALANDI (FOTOĞRAF: KIRKLARELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ)
Asayiş 01.04.2023, 11:59
Kırklareli’nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, kesinleşmiş hapis bulunan şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan O.O. ile 8 yıl 9 ay hapis cezası olan V. Ç. için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler cezaevine götürüldü.