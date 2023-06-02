Kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalanarak cezaevine gönderildi

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinde haklarında 10 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi, JASAT tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Havran ve Edremit ilçelerinde on yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel bir ekip oluşturuldu. Özel ekip tarafından yapılan çalışma neticesinde; Havran’da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. ve Edremit’te kasten yaralama suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.G. yakalandı. İ.A. ve U.G. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.