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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi Turgutlu’da yakalandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde almış olduğu bir ihbarı değerlendiren jandarmaya ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiyi saklandığı yerde yakaladı.

Asayiş 06.06.2022, 12:06
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi Turgutlu’da yakalandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde almış olduğu bir ihbarı değerlendiren jandarmaya ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiyi saklandığı yerde yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı 9. JASAT Timi, hakkında Fetullahçı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yakalama kararı bulunan Y.E.’nin Avşar Mahallesi’nde saklandığı bilgisini aldı.

İhbar üzerine harekete geçen JASAT timleri, düzenledikleri operasyonla Y.E.’yi saklandığı yerde yakaladı.

Gözaltına alınan Y.E., Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından Manisa T Tipi Cezaevine teslim edildi.

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