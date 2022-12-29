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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 kişi yakalandı
Kırklareli’nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 kişi yakalanarak cezaevine sevk edildi.
Asayiş 29.12.2022, 15:23
Kırklareli’nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 kişi yakalanarak cezaevine sevk edildi.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince haklarında arama kararı bulunan 28 kişiyle ilgili geniş çaplı çalışma yapıldı. Yapılan çalışma sonucu 28 kişi yakalanarak Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına sevki sağlandı.
28 kişiden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.